Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом

У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції

Міністерство закордонних справ Росії заявляє про припинення переговорного процесу з Україною, через те що Київ, за їх словами, фактично вийшов із перемовин. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

«Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично з переговорного процесу. У жодному вигляді (вони не йдуть – ред.)», - заявив Руденко.

Заступник міністра також заявив журналістам, що відповіді від Києва на російський проект договору так і не надійшло.

Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков висловив своє здивування щодо масштабності кровопролиття у Бучі.