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    Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом

    Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом
    фото з відкритих джерел

    У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції

    Міністерство закордонних справ Росії заявляє про припинення переговорного процесу з Україною, через те що Київ, за їх словами, фактично вийшов із перемовин. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

    «Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично з переговорного процесу. У жодному вигляді (вони не йдуть – ред.)», - заявив Руденко.

    Заступник міністра також заявив журналістам, що відповіді від Києва на російський проект договору так і не надійшло.

    Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков висловив своє здивування щодо масштабності кровопролиття у Бучі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом