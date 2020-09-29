Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі



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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін

У ході розмови Путін висловив серйозну занепокоєність через бойові дії в Нагірному Карабасі

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 29 вересня, телефоном обговорив конфлікт у Нагірному Карабасі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Як повідомляє пресслужба Кремля, розмова відбулася «за ініціативою вірменської сторони».

«Путін висловив серйозну занепокоєність у зв'язку з триваючими бойовими діями. Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – підкреслили в Кремлі.

Відзначається, що це вже друга телефонна розмова Путіна і Пашиняна за останні дні, раніше вони розмовляли в неділю.

«Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – наголошується в повідомленні Кремля.

До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.