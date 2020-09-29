Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін
У ході розмови Путін висловив серйозну занепокоєність через бойові дії в Нагірному Карабасі
Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 29 вересня, телефоном обговорив конфлікт у Нагірному Карабасі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Як повідомляє пресслужба Кремля, розмова відбулася «за ініціативою вірменської сторони».
«Путін висловив серйозну занепокоєність у зв'язку з триваючими бойовими діями. Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – підкреслили в Кремлі.
Відзначається, що це вже друга телефонна розмова Путіна і Пашиняна за останні дні, раніше вони розмовляли в неділю.
«Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – наголошується в повідомленні Кремля.
До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі. До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах. Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною. Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових. 27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.