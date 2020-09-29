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    У світі

    Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі

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    <p>Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та&nbsp;президент Росії Володимир Путін</p> - Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін

    У ході розмови Путін висловив серйозну занепокоєність через бойові дії в Нагірному Карабасі

    Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 29 вересня, телефоном обговорив конфлікт у Нагірному Карабасі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

    Як повідомляє пресслужба Кремля, розмова відбулася «за ініціативою вірменської сторони».

    «Путін висловив серйозну занепокоєність у зв'язку з триваючими бойовими діями. Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – підкреслили в Кремлі.

    Відзначається, що це вже друга телефонна розмова Путіна і Пашиняна за останні дні, раніше вони розмовляли в неділю.

    «Акцентована нагальна необхідність припинення протиборчими сторонами вогню і вживання заходів з метою деескалації кризи», – наголошується в повідомленні Кремля.

    До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою. 

    Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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