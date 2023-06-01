У Шебекіно горить відомий завод. На території підприємства стоять армійські паливозаправники
Горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри
У місті Шебекіно Білгородської області, де сьогодні тривають активні бойові дії, горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри. Про це повідомляють Телеграм–канали.
Російські пабліки повідомляють, що у російському Шебекіно Білгородської області спалахнув і палає завод Монокристалл, на території якого знаходилися армійські паливозаправники.
Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.
Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.
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