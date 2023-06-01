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У Шебекіно горить відомий завод. На території підприємства стоять армійські паливозаправники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Шебекіно горить відомий завод. На території підприємства стоять армійські паливозаправники
фото скріншот відео

Горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри

У місті Шебекіно Білгородської області, де сьогодні тривають активні бойові дії, горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри. Про це повідомляють Телеграм–канали.

Російські пабліки повідомляють, що у російському Шебекіно Білгородської області спалахнув і палає завод Монокристалл, на території якого знаходилися армійські паливозаправники.

У Шебекіно горить відомий завод. На території підприємства стоять армійські паливозаправники фото 1

 

ТОВ «БЗС «Монокристал» – товариство з обмеженою відповідальністю «Білгородський завод сапфірів «Монокристал». Завод є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. 

Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.

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Теги: пожежа Білгород партизани відео звільнення будинок завод обстріл

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