У Шебекіно горить відомий завод. На території підприємства стоять армійські паливозаправники

Горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри

У місті Шебекіно Білгородської області, де сьогодні тривають активні бойові дії, горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри. Про це повідомляють Телеграм–канали.

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Російські пабліки повідомляють, що у російському Шебекіно Білгородської області спалахнув і палає завод Монокристалл, на території якого знаходилися армійські паливозаправники.

ТОВ «БЗС «Монокристал» – товариство з обмеженою відповідальністю «Білгородський завод сапфірів «Монокристал». Завод є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.

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Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.

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