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У Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок (відео)
Полум'ям охоплено дах будівлі
фото: скрін із відео з соцмереж

За словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста

У центрі Шебекіно Білгородської області РФ внаслідок обстрілів палає пʼятиповерхівка. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Полум'ям охоплено дах будівлі. Будинок розташований поруч із районною адміністрацією.

Також, за словами місцевих жителів, у Шебекіно під обстріл потрапила й сама будівля адміністрації міста.

Варто зазначити, місто Шебекіно належить до Слобідської України, приєднаної до РРФСР у 1920-х роках. Крім того, у Білгородській області й досі розмовляють українською.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. 

Раніше повідомлялося, що Шебекіно потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки.

6 фото
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Наслідки нібито обстрілу російського міста Шебекіно Бєлгородської області
фото: Baza

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Зауважимо, загальноросійське державне медіа приховує ситуацію на Бєлгородщині (фотофакт). Пропагандисти країни-агресорки приховують обстріли Білгородської області – у них досі «спецоперація йде за планом». Загальноросійський державний пропагандистький «Перший канал» у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Білгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів. Проте росіяни не забувають погрожувати українцям: одіозний губернатор Білгородщини Гладков закликав окупувати Харків

До слова, місто на Білгородщині залишилося нескореним для гостей Скабєєвої. У пропагандистів країни-агресорки почав заплітатися язик: вони не змогли правильно вимовити назву міста Шебекіно – «Шемякіно» чи «Шмекіно»: російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео).

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста (оновлено)
Теги: Білгород росія відео обстріл

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