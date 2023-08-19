Путін провів нараду з військовими у Ростові

Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків, інших вищих офіцерів угруповання

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовими у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону. Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує ТАСС.

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Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків, інших вищих офіцерів угруповання.

Також у соціальних мережах з’явилося відео прибуття Путіна до штабу, де його зустрів Герасимов. На саму нараду зібралось близько двох десятків військових.

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Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін скликає нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.

До слова, Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН. Варто зазначити, що він вже перебував у Нью-Йорку цього квітня в рамках головування Москви в Раді безпеки.