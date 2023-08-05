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Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

П’ятьох громадян КНР допитували на контрольно-пропускному пункті, коли вони намагалися перетнути російсько-казахстанський кордон 

Посольство Китаю в Москві повідомило про відмову у в'їзді до Російської Федерації та анулювання туристичних віз п'ятьом громадянам Китаю. Про це пише видання Bloomberg.

У посольстві Китаю заявили, що п’ятьох його громадян «неодноразово допитували протягом чотирьох годин» на контрольно-пропускному пункті, коли вони намагалися перетнути російсько-казахстанський кордон 29 липня. Згідно з представництвом, їм було відмовлено у в’їзді, а туристичні візи скасовано.

«Жорстока та надмірна діяльність правоохоронних органів Росії у зв’язку з цим інцидентом серйозно порушила законні права та інтереси громадян Китаю», – йдеться в повідомленні.

В посольстві Китаю в Москві підкреслили, що випадок з відмовою у в'їзді громадянам Китаю в Російську Федерацію є протиріччям загальній картині дружби між Китаєм та Росією. Дипломати вимагають, щоб російська сторона надала пояснення щодо причин цього інциденту, вжила активних заходів для усунення негативних наслідків та зробила все можливе, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Ці зауваження прозвучали через кілька днів після того, як китайський впливовий діяч опублікував відео, в якому описує свої випробування на російсько-казахстанському кордоні. 

«Тепер ми маємо глибоке розуміння широкої та глибокої дружби між Росією та Китаєм», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії. Пекін експортував до Росії на $225 млн кераміки, яка використовується в бронежилетах.

 

Теги: кордон відео Китай росія

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