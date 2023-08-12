Мають обговорити зернову угоду: стало відомо, коли зустрінуться Ердоган та Путін

Путін та Ердоган мають зустрітися, але хто до кого їхатиме, поки невідомо

Раніше президент Туреччини заявив про плани поновити «зернову угоду» в «розширеному масштабі»

Наприкінці серпня або на початку вересня Реджеп Ердоган може зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє турецьке видання A Haber.

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«По суті, ми очікуємо на приїзд Путіна до Туреччини, але може мати місце і візит у зворотний бік. Було б корисно додати очну зустріч із Путіним наприкінці серпня-початку вересня», – ідеться у повідомленні.

Додається, що ця зустріч віч-на-віч є «дуже важлива для майбутнього зернового коридору».

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани поновити «зернову угоду» в «розширеному масштабі». Він закликав країни Заходу допомогти перетворити ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зерновий коридор може запрацювати без участі Москви.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

9 серпня Рада національної безпеки Туреччини, під керівництвом президента Ердогана, закликала Росію та Україну негайно сісти за стіл переговорів та «закінчити війну. У Раді нацбезпеки проаналізували, що подальша ескалація у регіоні, яка продовжилася ударами українських морських дронів по російських кораблях, матиме негативні наслідки для турецької держави.