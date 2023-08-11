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Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Навальний написав листа з тюрми: у всіх проблемах винен... Єльцин і жодного слова про війну
Навальний заяви, що на початку дев'яностих в Росії був історичний шанс змінити майбутнє, проте вона його втратила
фото з відкритих джерел

Навальний вважає, що Єльцин привів Путіна до влади

Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців. Відтак, Навальний написав листа, де звинувачує у всіх бідах першого президента РФ Бориса Єльцина та його прихильників, які, на думку опозиційного політика, привели до влади російського диктатора Володимира Путіна.

«Люто, шалено ненавиджу тих, хто продав, пропив, марнував той історичний шанс, що був у нашої країни на початку дев'яностих. Ненавиджу Єльцина з «Танею і Валею», Чубайса та всю решту продажної родини, які поставили Путіна при владі. Ненавиджу аферистів, яких ми чомусь називали реформаторами. Тепер ясно як день, що нічим, крім інтриг і власного добробуту, вони не займалися. У якій ще країні стільки міністрів «уряду реформ» стали мільйонерами та мільярдерами? Ненавиджу авторів найдурнішої авторитарної конституції, яку нам, ідіотам, втюхали як демократичну, вже тоді надавши президенту повноваження повноправного монарха», – написав Навальний.

Як заявив Навальний, він не ненавидить російського тирана Володимира Путіна. 

«Ненавиджу я в такі моменти тих, кого любив. За кого був горою, через кого сперечався до хрипоти. І себе ненавиджу за те, що їх любив колись», – написав опозиціонер.

За словами російського опозиційного політика, в 90-тих ніхто з тодішньої чинної влади РФ не хотів незалежних судів у країні.

«Особливо ненавиджу всіх за те, що не було навіть серйозної спроби усунути основи беззаконня – провести судову реформу, без якої всі інші реформи приречені на провал. 1991-го ще в РРФСР прийняли хорошу концепцію судової реформи, але вже з 93-го року почалися контрреформи, спрямовані на будівництво судової вертикалі. Тоді всі політичні сили хотіли чесних судів. Цілковитий консенсус у суспільстві. Якби незалежну судову владу було створено, то нова узурпація була б неможлива або дуже ускладнена. Тож не помиляйтеся: штуку, яка зараз лихо видає невинним терміни по 8-15-20 років, почали будувати задовго до Путіна. І зараз ясно: у Кремлі та уряді дев'яностих ніхто й не хотів незалежного суду. Тому що такий суд став би на заваді шляху корупції, фальсифікації виборів, перетворення губернаторів і мерів на незмінних князьків», – додав російський політик.

Також Навальний звинувачує незалежні ЗМІ в тому, що вони ніяк не відреагували на фальсифікацію виборів у РФ 96-го року і нині як наслідок – «росіяни платять за це».

«Ненавиджу «незалежні ЗМІ» та «демократичну громадськість», які забезпечили повну підтримку одній із найдраматичніших поворотних подій нашої нової історії – фальсифікація президентських виборів 96-го року. Зараз ми платимо за те, що 96-го порахували, що підробка результатів виборів – це не завжди погано. Ціль виправдовувала кошти», – додав Навальний.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

До слова, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.

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Теги: політв’язні Олексій Навальний лист росія президент

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