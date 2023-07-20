Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США

Відмова Путіна їхати на саміт БРІКС свідчить про серйозне погіршення авторитету Росії у світі

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер на брифінгу прокоментував відмову Путіна з'явитися на саміті БРІКС, який відбудеться в Південній Африці.

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Міллер зауважив, що Путін відмовився з'явитися на саміті через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. За його словами, цей крок свідчить про серйозне погіршення авторитету Росії у світі.

«Це стало найкращим прикладом та ілюстрацією того, як Росія втрачає авторитет у міжнародному співтоваристві. Президент Путін навряд чи зможе виїхати за кордон», - зазначив речник Держдепу.

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Він додав, що війна, розпочата Росією в Україні, стала стратегічною поразкою для Путіна і призвела до погіршення становища Російської Федерації у світі.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

До слова, Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди». Російський диктатор заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно».

За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив.