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«Ідеальний шторм». Соратник Ткаченка розповів, що спричинило відставку міністра

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ідеальний шторм». Соратник Ткаченка розповів, що спричинило відставку міністра
Олександр Ткаченко подав заяву на відставку 20 червня
фото з відкритих джерел

Микита Потураєв: «Навіщо працювати міністром та займати крісло, якщо ти не можеш нічого на цій посаді робити?»   

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав у відставку, бо не міг належним чином виконувати свої обов’язки через протест громадськості. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Справа не в тому, що він був цапом-відбувайлом, на якому зосереджується увага, а в тому, що дійсно постало питання про те, як взагалі в таких умовах працювати. Коли суспільство (хоча це не зовсім суспільство, а соціальні мережі) вимагає повністю призупинити фінансування культури. Ну, добре, можна це зробити, а далі що? Навіщо працювати міністром та займати крісло, якщо ти не можеш нічого на цій посаді робити? Як мені здається, саме ці мотиви були вирішальними. Не знаю, що передувало тому, що він написав заяву, але це був такий ідеальний політичний шторм, який іноді трапляється», – заявив політик.

Потураєв також відзначив, що президент пішов на звільнення Ткаченка, аби уникнути зайвої напруги у суспільстві.

«І у цій ситуації в президента, здається, іншого виходу не було. Бо тут же справа не в Олександрі, а в тому, що президент зараз має думати про стійкість суспільства і держави. А коли суспільство просто розхитане й емоційно перегріте, ти маєш зробити будь-які кроки для того, аби терміново ситуацію зупинити і всіх заспокоїти. У ситуації, коли йде наш наступ і на нас наступають, це точно не та ситуація, коли можна дозволити собі витрачати багато часу на якийсь там діалог, комунікацію і так далі», – пояснив голова профільного парламентського комітету.

Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку увечері, 20 липня.  Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. 

Читайте також: «У президента іншого виходу не було». Микита Потураєв про відставку міністра культури

Теги: міністр протест фінансування Володимир Зеленський соціальні мережі президент шторм Олександр Ткаченко Микита Потураєв звільнення культура

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