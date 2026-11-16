Путін втратив колишню повагу олігархів. Журналісти BBC розкрили настрої еліт

Російські мільярдери почали називати президента «Дідом» і обговорювати повернення до системи, за якої великий бізнес впливав на політичні рішення

Представники російської бізнес-еліти дедалі частіше замислюються над майбутнім країни після відходу Володимира Путіна від влади. Частина найбагатших росіян прагне повернути політичний вплив, який олігархи мали у 1990-х роках. Водночас серед підприємців змінилося ставлення до самого президента: замість шанобливих звертань деякі з них почали використовувати зневажливі прізвиська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

За інформацією видання, серед російських мільярдерів поступово змінюються настрої. Попри збереження зовнішньої лояльності до Кремля, окремі представники бізнес-еліти дедалі активніше обговорюють політичне майбутнє країни після завершення правління Путіна.

Зокрема, раніше найбагатші росіяни називали президента «Начальником», «Першим» або використовували його ініціали. Такі звертання підкреслювали його становище в системі влади та демонстрували повагу.

Тепер, за словами співрозмовників BBC, деякі підприємці почали називати Путіна «Дідом», причому з відтінком зневаги. На думку аналітиків, це свідчить про зміну ставлення частини бізнес-еліти до російського керівництва.

Чому російські олігархи незадоволені Путіним

Після приходу Путіна до влади у 2000 році російські олігархи поступово втратили можливість безпосередньо впливати на державну політику. У 1990-х роках найбагатші підприємці відігравали значну роль у формуванні політичних рішень, однак із посиленням президентської влади їхні можливості суттєво скоротилися.

Показовим став випадок підприємця Михайла Ходорковського, який після публічної критики корупції та фінансування опозиційних політичних сил провів десять років за ґратами. Його ув'язнення стало попередженням для інших представників великого бізнесу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще більше посилило залежність підприємців від Кремля.

24 лютого 2022 року, за кілька годин після початку вторгнення, Путін зібрав у Кремлі понад три десятки найбагатших російських бізнесменів. Він закликав їх підтримати економіку та співпрацювати з урядом в умовах війни. На оприлюдненому Кремлем відеозаписі жоден із присутніх мільярдерів не виступив із запереченнями.

Відтоді російська влада поєднує економічні заохочення лояльних підприємців із тиском на тих, хто критикує війну. Прихильники Кремля отримують державні контракти, тоді як нелояльні бізнесмени ризикують втратити активи.

За даними Forbes, кількість російських мільярдерів досягла 155 осіб, а їхні сукупні статки становлять майже $700 млрд.

Однак зростання капіталів не супроводжується збільшенням політичного впливу. Як пояснюють співрозмовники BBC, нинішні статки багатьох російських підприємців залежать від їхніх зв'язків із Кремлем, а не навпаки.

Водночас західні санкції обмежили можливості російських олігархів за кордоном. Зокрема, вони зіткнулися з обмеженнями на використання приватних літаків, яхт та інших активів у європейських країнах.

Якою олігархи бачать Росію після Путіна

Співрозмовники BBC розглядають три основні сценарії розвитку Росії після завершення правління Путіна.

Перший передбачає поступову демократизацію країни. Однак аналітики вважають цей варіант найменш імовірним через руйнування демократичних інститутів за роки правління російського президента.

Другий сценарій полягає у збереженні авторитарної системи під керівництвом іншого політика. Водночас експерти припускають, що наступник Путіна спочатку матиме менше ресурсів і політичного впливу, ніж його попередник.

Третій сценарій передбачає повернення до моделі 1990-х років, коли найбагатші підприємці безпосередньо впливали на ухвалення державних рішень.

За оцінками аналітиків, за такого розвитку подій Росією керуватимуть кілька впливових елітних угруповань у союзі з великим бізнесом.

Саме цей варіант, як зазначає BBC, приваблює частину російських мільярдерів. Вони прагнуть повернутися до часів, коли до їхньої думки прислухалися, активи не залежали настільки сильно від волі Кремля, а правила взаємодії з владою були більш передбачуваними.

За інформацією видання, окремі бізнесмени вже намагаються налагоджувати контакти з впливовими представниками силових структур та уряду. Проте активніші кроки вони вважають надто небезпечними.

Страх перед Кремлем стримує російських мільярдерів

Попри зміну настроїв, представники великого бізнесу продовжують побоюватися російських спецслужб.

Одна зі співрозмовниць BBC розповіла, що під час розмови з російським мільярдером той увесь час сидів на власному телефоні, сподіваючись у такий спосіб ускладнити можливе прослуховування.

Таку поведінку вона порівняла зі страхом, характерним для сталінських часів. За оцінками аналітиків, підприємці усвідомлюють, що будь-яка відкрита спроба вплинути на зміну влади загрожуватиме їм ув'язненням і втратою активів.

При цьому готовність до політичної активності залежатиме від фінансового становища конкретних бізнесменів. Ті, хто володіє значними ліквідними активами, матимуть більше можливостей для самостійних дій. Натомість підприємці, чиї статки залежать від державних контрактів, залишатимуться обережнішими.

Російський мільярдер заговорив про кінець одноосібного правління

Одним із показових сигналів зміни настроїв BBC називає інтерв'ю російського мільярдера Андрія Мельниченка західному виданню.

Підприємець, який посідає восьме місце серед найбагатших росіян, публічно висловився за зміни в політичній системі країни.

Хоча Мельниченко повторив низку кремлівських тез про війну проти України, він водночас виступив за відмову від одноосібного правління та активнішу взаємодію Росії зі світом. При цьому бізнесмен не закликав Путіна залишити посаду.

За оцінкою співрозмовників BBC, його виступ став спробою започаткувати ширшу дискусію серед російських підприємців. Висловлювання Мельниченка також могли відображати настрої інших представників бізнес-еліти.

Водночас видання не виключає, що інтерв'ю могло відбутися за мовчазного або прямого погодження Кремля. Жоден з інших великих російських підприємців публічно не підтримав його заяв.

Чи зміниться Росія після Путіна

Попри невдоволення нинішньою політичною системою, експерти не очікують найближчим часом відкритого виступу російських мільярдерів проти Путіна.

Співрозмовники BBC переконані, що бізнесмени усвідомлюють ризики будь-якої спроби кинути виклик президенту. Відкритий спротив загрожуватиме їм ув'язненням і втратою активів.

За оцінкою видання, серед російських мільярдерів поширюється відчуття безвиході, спричинене війною та відсутністю зрозумілих перспектив для країни.

Водночас аналітики наголошують, що відхід Путіна не обов'язково означатиме демократизацію Росії. Одним із можливих наслідків стане боротьба між силовими структурами, політичними угрупованнями та великим бізнесом за контроль над державою.

Поки Путін залишається при владі, російські олігархи переважно обмежуються обговоренням майбутніх змін. Однак після завершення його правління вони, ймовірно, спробують повернути собі втрачений політичний вплив.

Нагадаємо, раніше The Guardian повідомила про зростання невдоволення Путіним серед російських еліт. Причинами стали затяжна війна проти України, економічні труднощі, підвищення податків і посилення тиску на бізнес. Попри розчарування політикою Кремля, представники великого бізнесу побоюються відкрито висловлювати незгоду з російським диктатором.