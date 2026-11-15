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Чи зупинить смерть Путіна війну? Американські аналітики змоделювали майбутнє Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи зупинить смерть Путіна війну? Американські аналітики змоделювали майбутнє Росії
Навіть якщ оПутін помре, Росія все одно воюватиме
фото з відкритих джерел

Після зміцнення влади всередині країни новий російський режим, за сценарієм Rand Corporation, може перейти до чергової зовнішньої агресії

Навіть раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна не гарантує тривалого миру ані Україні, ані Європі. Американський аналітичний центр Rand Corporation змоделював можливий розвиток подій у разі відходу очільника Кремля з життя вже в січні 2027 року. Деталями дослідження на своїй сторінці у Facebook поділився український військовий і громадський діяч Юрій Федоренко, інформує «Главком».

Що буде з Росією після смерті Путіна: хто може прийти до влади та коли заморозять війну

За словами Юрія Федоренка, аналітики Rand Corporation, річний бюджет якої перевищує 460 млн доларів, використовують теорію ігор, сценарне планування та математичні розрахунки, щоб оцінити можливий розвиток подій і допомогти західним урядам підготуватися до різних загроз.

За змодельованим сценарієм, якщо Путін помре з природних причин у січні 2027 року, владу в Росії може перебрати високопоставлений представник спецслужб – умовний «генерал ФСБ». Уже у квітні того ж року за правління нового очільника Кремля може відбутися замороження війни проти України. Однак це не означатиме завершення глобального протистояння. До січня 2028 року новий керівник зосередиться на внутрішніх справах, зокрема проведе масштабні кадрові чистки та перестановки у владних структурах. Такий розвиток подій описують аналітики Rand Corporation.

Напад Росії на Естонію: як може розпочатися війна з НАТО

Після зміцнення влади всередині країни новий російський режим, за сценарієм Rand Corporation, може перейти до чергової зовнішньої агресії. Їй передуватиме гібридна кампанія, а одним із можливих напрямків удару аналітики називають Естонію.

За моделлю американського аналітичного центру, так звана естонська спецоперація може розпочатися у травні 2030 року. Росія, згідно зі сценарієм, інспіруватиме протести у прикордонному місті Нарва, які швидко переростуть у масові заворушення. Коли естонська влада спробує відновити правопорядок, Кремль може використати привід про нібито утиски російськомовного населення та ввести до міста регулярні війська.

«Усупереч розрахункам Кремля, Альянс реагує на агресію, все ж таки задіює статтю 5 Північноатлантичного договору та відправляє війська на захист Естонії. Уже в червні починаються повномасштабні бойові дії за участю російських сил і військ НАТО», – переказує висновки дослідження Юрій Федоренко.

Після окупації Нарви новий російський диктатор оголосить військову операцію завершеною та запропонує НАТО перемир’я. До січня 2031 року бойові дії фактично призупиняться, а сторони продовжать так звані «мирні переговори».

Отже, у змодельованому Rand сценарії навіть смерть Путіна не усуне загрози для європейської безпеки. Росія лише тимчасово змінить пріоритети, а згодом може знову вдатися до військової агресії.

Коментуючи дослідження, Юрій Федоренко наголосив, що для українців така поведінка агресора не є новиною. Натомість частина західних еліт, за його словами, досі не усвідомлює масштабів загрози.

«Східна загроза зникне лише тоді, коли остання колоніальна недоімперія світу припинить своє існування. Для нас це давно не секрет, але для деяких західних еліт така постановка питання досі залишається справжнім відкриттям», – підкреслив військовий.

На переконання Федоренка, західним країнам варто зробити з цього моделювання ще один висновок: запорукою безпеки демократичного світу має стати не очікування смерті диктатора, а об’єднання військових та економічних зусиль союзників і створення нової архітектури безпеки для спільної протидії агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що взагалі не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО.

Тим часом занепокоєння в Європі щодо можливого випробування Росією готовності НАТО до колективної оборони зростає. Європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену військову провокацію або інцидент проти однієї з держав Альянсу.

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Теги: НАТО смерть путін війна росія

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