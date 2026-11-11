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Масована атака на Житомирщину: постраждали четверо людей, серед них – поліцейські

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на Житомирщину: постраждали четверо людей, серед них – поліцейські
Унаслідок російських атак постраждало приватне підприємство
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Постраждалим надається необхідна медична допомога

Російська терористична армія масовано атакувала Житомирщину безпілотниками. Унаслідок цього є пошкодження, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Зі вчорашнього вечора росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини. Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, унаслідок ворожих атак  постраждали житлові будинки, приватне підприємство та, щонайменше, 20 автівок.

«Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілів», – уточнив Бунечко.

До слова, ввечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Унаслідок цього травмовано людей. 

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Теги: Житомирщина війна

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