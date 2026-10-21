У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30
Екіпаж літака катапультувався
Російський військовий літак Су-30 розбився в Калінінградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Як зазначило міноборони РФ, екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Літак виконував політ без боєкомплекту, він впав у безлюдній місцевості.
«Під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-30. Екіпаж літака катапультувався і був евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою», – йдеться в повідомленні відомства.
До слова, у ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.
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