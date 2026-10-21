У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30

Екіпаж літака катапультувався

Російський військовий літак Су-30 розбився в Калінінградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначило міноборони РФ, екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Літак виконував політ без боєкомплекту, він впав у безлюдній місцевості.

«Під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-30. Екіпаж літака катапультувався і був евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою», – йдеться в повідомленні відомства.

Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Розроблений на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

До слова, у ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.