Росія почала відправляти викрадених українських дітей до армії – Зеленський

Президент заявив, що окупанти готують викрадених українців до участі у війні проти власної країни

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі, присвяченій Україні, у межах 30-го Іберо-американського саміту, пише «Главком».

За словами глави держави, викрадення дітей є не лише злочином проти їхніх родин, а й частиною російської політики, наслідки якої можуть проявитися безпосередньо на полі бою.

Заява пролунала на тлі міжнародних зусиль із повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або утримує на окупованих територіях. Україна наполягає на поверненні кожної дитини та залучає до цього процесу іноземних партнерів.

За даними, які Зеленський оприлюднив 5 листопада, Україні вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч викрадених Росією. Президент наголосив, що кожне повернення потребує значної роботи – дітей необхідно знайти, перевірити інформацію про них і домогтися їхнього повернення. Водночас Росія чинить опір цьому процесу, зазначив глава держави.

Варто нагадати, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати. Новими учасниками об'єднання стали Панама, Швейцарія та Кіпр.