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Пєсков заперечив, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін вирішуватимуть долю світу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Пєсков заперечив, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін вирішуватимуть долю світу
Кремль заперечив, що зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна стане «новою Ялтою» і визначатиме майбутній світовий порядок
Фото: Nexta

Речник російського диктатора Пєсков заявив, що зустріч трьох лідерів матиме велике значення, але її не варто називати «новою Ялтою»

Дмитро Пєсков заявив, що майбутня зустріч Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна матиме надзвичайно важливе значення. Водночас він заперечив припущення, що троє лідерів можуть спільно вирішувати долю всього світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника Кремля.

За словами Пєскова, переговори привертають увагу міжнародної спільноти, однак Росія нібито не прагне нав'язувати іншим державам власне бачення світового порядку.

Саме тому речник Кремля вважає неправильним порівнювати можливу зустріч із «новою Ялтою».

«Нова Ялта» — умовна назва можливих домовленостей між провідними державами про розподіл сфер впливу та формування нового світового порядку. Поняття відсилає до Ялтинської конференції 1945 року, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали повоєнний устрій Європи.

Водночас Пєсков не уточнив, яких саме домовленостей можуть досягти Путін, Трамп і Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль заявив про готовність відновити переговори між Україною, США та Росією в першій половині листопада.

Також «Главком» писав, що наступний раунд консультацій щодо врегулювання війни в Україні можуть провести в Абу-Дабі. За словами представників Москви, одним із ключових питань стане майбутня система безпеки.

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Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін Дмитро Пєсков переговори путін росія

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