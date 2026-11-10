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Хакери зламали Росстат і розкрили дані про втрати РФ – Bloomberg

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Хакери зламали Росстат і розкрили дані про втрати РФ – Bloomberg
Хакери отримали доступ до бази Росстату з понад 11 млн свідоцтв про смерть
фото: Reuters

Журналісти отримали доступ до понад 11 млн свідоцтв про смерть

Хакери заявили про масштабний злам Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат) та передали журналістам базу з понад 11 млн свідоцтв про смерть. Аналіз викрадених документів виявив сотні тисяч записів, які можуть свідчити про масштаби російських втрат у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Про кібератаку 1 листопада оголосили хакерські угруповання «Кіберпартизани BY» та Silent Crow. За їхніми твердженнями, вони отримали доступ приблизно до 25 тис. комп'ютерів Росстату та викрали близько 23 ТБ інформації.

Серед отриманих матеріалів опинилася велика база свідоцтв про смерть російських громадян. Документи містять інформацію про померлих, зокрема записи, які журналісти пов'язують із загибеллю російських військовослужбовців під час повномасштабного вторгнення в Україну.

За результатами аналізу, у базі виявили близько 393 тис. записів про смерті, пов'язані з війною. Дані охоплюють період від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року до кінця серпня 2026 року.

Водночас хакерське угруповання Silent Crow оцінило кількість загиблих приблизно у 450 тис. осіб. Різницю між показниками пояснюють використанням різних критеріїв підрахунку та класифікації смертей.

Журналісти Bloomberg провели перевірку отриманого масиву інформації, зіставивши його з раніше оприлюдненими офіційними статистичними показниками Росстату.

Порівняння даних за 2021–2022 роки показало розбіжності на рівні лише 0,1–0,2%. Це свідчить про високий ступінь відповідності викраденої бази офіційній статистиці. Водночас незалежно підтвердити достовірність кожного документа журналісти не змогли.

Які регіони Росії зазнали найбільших втрат

Аналіз документів показав, що значна частина смертей, пов'язаних із війною, припадає на віддалені регіони Росії.

Зокрема, у Бурятії, Туві та Забайкальському краї близько третини смертей чоловіків віком від 18 до 49 років за досліджений період були пов'язані з війною проти України.

Отримані дані вказують на нерівномірний розподіл людських втрат між російськими регіонами. Найбільше навантаження, за результатами аналізу, припало на території, де військова служба та контрактна участь у бойових діях стали одним із джерел доходу для місцевого населення.

Водночас журналісти наголошують, що статистика смертей не дозволяє повністю встановити всі обставини загибелі конкретних людей. Частина записів може потребувати додаткової перевірки.

Як Росстат відреагував на кібератаку

Російська Федеральна служба державної статистики визнала факт кібератаки на свої інформаційні системи, однак заперечила викрадення персональних даних.

Після інциденту робота частини електронних сервісів відомства була обмежена. Через технічні проблеми Росстат також переніс строки подання окремої статистичної звітності до 13 листопада.

Попри заяви російського відомства, журналісти отримали доступ до значного масиву документів, які, за результатами попередньої перевірки, відповідають офіційним статистичним показникам.

Російська влада не оприлюднює повної офіційної статистики загиблих військовослужбовців у війні проти України. Тому незалежні дослідники та журналісти використовують відкриті джерела, некрологи, повідомлення родичів і статистичні дані для оцінювання втрат.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про результати аналізу викрадених даних Росстату, які оприлюднили хакерські угруповання «Кіберпартизани» та Silent Crow. За їхніми підрахунками, кількість смертей, пов'язаних із війною проти України, становить від 393 881 до 450 100. Різницю між оцінками пояснюють методиками підрахунку та категоріями смертей, які враховували дослідники.

Також «Главком» писав про дослідження The Economist щодо масштабів втрат російської армії. За оцінками британського видання, від початку повномасштабного вторгнення Росія могла втратити від 374 тис. до 770 тис. військовослужбовців убитими. Загальна кількість загиблих і поранених російських військових оцінюється у 1,4–2,1 млн осіб.

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Теги: хакер статистика росія смерть втрати

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