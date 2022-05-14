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    У Бєлгородській області РФ знову вибухи (відео)

    Росіяни налякалися диму, який йшов з заводу - У Бєлгородській області РФ знову вибухи (відео)
    Росіяни налякалися диму, який йшов з заводу
    фото з соцмереж

    Росіяни у соцмережах бідкаються, що їм страшно

    Мешканці Бєлгородської області пізно ввечері 13 травня вкотре почули голосні звуки, які нагадують вибухи. У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на яких чути сильні вибухи у місті Строїтель.

    Також на кадрах помітні дві яскраві точки в небі, ймовірно – авіація. Місцеві мешканці матюкаються та кажуть, що їм страшно. Крім звуків вибухів, росіян сильно налякав дим, який піднявся над містом.

    Однак це всього-на-всього дим з труби цементного заводу.

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    Згодом росіяни заявили, що це були винищувачі. Припускають, що вони полетіли в сторону України.

    Зауважимо, що саме в цей час у всіх регіонах України, крім західних, була оголошена повітряна тривога. Наші військові отримали інформацію про можливі авіаудари та закликали місцевих мешканців сховатися в укритті.

    Нагадаємо, уночі 12 травня у російському Бєлгороді знову лунали вибухи.

    Увечері 11 травня село Солохи, що у Бєлгородській області Росії, було обстріляне.

    1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

    Теги: росія окупанти авіація війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгородській області РФ знову вибухи (відео)