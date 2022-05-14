У Бєлгородській області РФ знову вибухи (відео)
Росіяни у соцмережах бідкаються, що їм страшно
Мешканці Бєлгородської області пізно ввечері 13 травня вкотре почули голосні звуки, які нагадують вибухи. У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на яких чути сильні вибухи у місті Строїтель.
Також на кадрах помітні дві яскраві точки в небі, ймовірно – авіація. Місцеві мешканці матюкаються та кажуть, що їм страшно. Крім звуків вибухів, росіян сильно налякав дим, який піднявся над містом.
Однак це всього-на-всього дим з труби цементного заводу.
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Згодом росіяни заявили, що це були винищувачі. Припускають, що вони полетіли в сторону України.
Зауважимо, що саме в цей час у всіх регіонах України, крім західних, була оголошена повітряна тривога. Наші військові отримали інформацію про можливі авіаудари та закликали місцевих мешканців сховатися в укритті.
Нагадаємо, уночі 12 травня у російському Бєлгороді знову лунали вибухи.
Увечері 11 травня село Солохи, що у Бєлгородській області Росії, було обстріляне.
1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.