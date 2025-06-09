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Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info
У компанії Renault підтвердили, що перебувають у контакті з урядом Франції щодо питання дронів
фото з відкритих джерел

Виробництво планують розмістити у безпосередній близькості до фронту

Один із провідних французьких автовиробників планує розпочати виробництво безпілотників в Україні для потреб Збройних Сил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France Info.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню нещодавно заявив, що великий автомобільний концерн із Франції готується налагодити випуск дронів безпосередньо на території України. Назву компанії він не озвучив, однак джерела France Info вказують, що йдеться про Renault.

Згідно з інформацією, концерн співпрацюватиме з французькою компанією малого або середнього бізнесу, яка спеціалізується на оборонних технологіях. Виробництво розмістять у безпосередній близькості до фронту –за кілька десятків або сотень кілометрів.

У компанії Renault підтвердили, що перебувають у контакті з урядом Франції, проте зазначили, що остаточного рішення про участь у проєкті наразі ще не ухвалено.

Журналісти France Info вважають цю ініціативу знаковим кроком, який відображає нову фазу підтримки України з боку Франції та відповідає загальноєвропейському курсу на переозброєння та інвестиції в оборонну промисловість.

За словами міністра оборони, безпілотники виготовлятимуться в першу чергу для потреб ЗСУ, однак вони також будуть доступними для французької армії. Україна, зі свого боку, надаватиме Франції зворотний зв’язок щодо ефективності їх використання. Французький персонал до безпосередньої роботи на виробничих лініях залучатися не буде.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 червня, президент США Дональд Трамп підписав три виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі та стимулювання розвитку нових технологій у сфері авіації. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім, передає «Главком».

Як зазначається, документи охоплюють кілька ключових ініціатив: Трамп прагне дозволити повсякденне використання дронів за межами прямої видимості операторів – що є важливим кроком до запуску комерційної доставки за допомогою безпілотників. Крім того, президент розпорядився збільшити виробництво електричних літаків вертикального зльоту та посадки (аеротаксі), а також сприяти розробці надзвукових комерційних літаків.

Теги: Франція безпілотник Renault

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