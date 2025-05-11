Росія «стирає» перевагу України в дронах: тривожний прогноз від FT

Москва зробила революцію у використанні безпілотників, що мало руйнівні наслідки не тільки на полі бою, а й у містах

Два роки тому українці були на два кроки попереду росіян, тепер же – лише на крок

Хоча Україна, як і раніше, має перевагу над Росією в інноваціях, в плані виробництва Москва виявилася ефективнішою. Як інформує «Главком», про це Financial Times розповів засновник і генеральний директор одного з найбільших виробників безпілотників в Україні TAF Drones Олександр Яковенко.

«Росія діє крок за кроком. Якщо все триватиме в тому ж дусі ще два роки, ми не зможемо продовжувати оборону», – заявив він.

За словами Яковенка, два роки тому українці були на два кроки попереду росіян, тепер же – лише на крок.

«Зараз поле бою не про нові технології... Йдеться про те, як адаптуватися до нових стратегій», – сказав він.

У публікації наголошується, що винахідливість стартапів України в галузі безпілотників стала рідкісною світлою плямою для її економіки та її кампанії зі стримування російського наступу. Однак, і Москва зробила революцію у використанні та наданні безпілотників, що мало руйнівні наслідки не тільки на полі бою, а й у містах.

«Ми, як правило, спочатку впроваджуємо інновації. Але коли ми створюємо щось нове, вони швидко придумують відповідь», – зазначив Яковенко.

Акцентується, що сьогоднішній культовий дрон часто стає непотрібним протягом кількох місяців, оскільки з'являються нові моделі. За словами виробника, у 2023 році середня дальність польоту дрона-камікадзе, який вибухає під час удару, становила 5 км із корисним навантаженням близько 1 кг: «Тепер вони можуть пролетіти 40 км із корисним навантаженням 3 кг».

Однією з найуспішніших недавніх російських інновацій стало використання оптоволоконних дронів, які неможливо заглушити, оскільки для зв'язку вони використовують кабель завтовшки з людську волосину, а не радіосигнал. Хоча Яковенко сказав, що вони не стали проривом через те, що дальність дії кабелю обмежена 20 км і часто ламається за мінусових температур, він спрогнозував збільшення їх використання вже влітку.

Також Яковенко припустив, що у 2025 році ширше використовуватимуть наземні дрони:

«Це буде рік роботів на колесах. Вони будуть використовуватися для евакуації людей з фронту, і, якщо нам потрібно буде відправити припаси на фронт, нам не потрібно буде ризикувати, відправляючи людей».

Говорячи про інші проблеми у сфері виробництва, Яковенко заявив про необхідність переосмислення ланцюжка поставок через напруженість між Вашингтоном і Пекіном.

«Навіть після кількох тижнів торговельної війни у нас є величезна проблема... Нам доводиться відкладати замовлення на місяць через репресії», – сказав він, додавши, що є тільки кілька європейських компаній, які виробляють необхідні їм деталі, і їхня продукція набагато дорожча за китайську.

Нагадаємо, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі. Удару було завдано за допомогою ракет класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

Раніше Інституту вивчення війни повідомляв, що російські окупанти створили дрон, який нібито здатний уражати українські військові морські безпілотники.

До слова, у Москві комунальників відправили на дахи з біноклями – шукати дрони перед 9 травня.