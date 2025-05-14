Головна Світ Політика
search button user button menu button

З початку року Росія рекордну кількість разів закривала аеропорти через атаки дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
З початку року Росія рекордну кількість разів закривала аеропорти через атаки дронів
Атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах
фото з відкритих джерел

У московських аеропортах план «Килим» було запроваджено понад сотню разів

З січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету Європа».

ЗМІ порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА

У 2023-2024 роках небо закривали переважно у Москві та Казані. Однак у 2025 році польоти припиняли вже на більшій частині заходу Росії, від Саратова та Волгограда до Нижнього Новгорода та Пензи.

У столичних аеропортах план «Килим» вводили 101 раз – у Внуково (33 рази), Домодєдово (32), Жуковському (22) та Шереметьєво (14). Наступні за кількістю припинених польотів – аеропорти Казані (41), Саратова (25) та Нижньокамська (24).

Російські авіакомпанії через атаки безпілотників масово скасовують і затримують рейси. Обмеження в аеропортах торкнулися понад 60 тис. пасажирів.

Як відомо, атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах. Так, у Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години: діти спали в аеропортах, а батьки скаржилися на відсутність інформації.

До слова, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Читайте також:

Теги: аеропорт росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
7 травня, 05:51
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57
Частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони
Росіяни масовано атакували селище на Харківщині: є постраждалі, згоріли магазини
3 травня, 12:57
Валерій Залужний заявив, що вже розпочалися перегони за домінування між дронами та РЕБ
Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті
1 травня, 06:19
У Херсоні 17 квітня ворог атакував дроном таксі, коли водій виконував замовлення та віз пасажира в лікарню
Херсон вимкнув світлофори через атаки російських дронів
24 квiтня, 20:37
Треба, щоб дронів було вдосталь
Що справді зупинить Путіна
24 квiтня, 20:11
Європа намагається позбутися залежності від російських енергоносіїв
ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ – Reuters
23 квiтня, 12:22
Українські військові вперше знищили ворожий локомотив
Українські військові вперше знищили ворожий локомотив
19 квiтня, 15:16
Politico: Країни ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на санкції проти Росії
ЄС шукає спосіб вводити санкції проти РФ без схвалення Угорщини – Politico
16 квiтня, 07:33

Політика

З початку року Росія рекордну кількість разів закривала аеропорти через атаки дронів
З початку року Росія рекордну кількість разів закривала аеропорти через атаки дронів
Трамп вперше зустрівся з новим лідером Сирії
Трамп вперше зустрівся з новим лідером Сирії
Грузія заарештувала ексміністра оборони, який воював за Україну
Грузія заарештувала ексміністра оборони, який воював за Україну
Віткофф заявив, що прибуде з Рубіо до Стамбула 16 травня
Віткофф заявив, що прибуде з Рубіо до Стамбула 16 травня
Помер «найбідніший президент у світі» Хосе Мухіка
Помер «найбідніший президент у світі» Хосе Мухіка
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
31K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
30K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
28K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі

Новини

Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Сьогодні, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua