З початку року Росія рекордну кількість разів закривала аеропорти через атаки дронів

У московських аеропортах план «Килим» було запроваджено понад сотню разів

З січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету Європа».

ЗМІ порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА

У 2023-2024 роках небо закривали переважно у Москві та Казані. Однак у 2025 році польоти припиняли вже на більшій частині заходу Росії, від Саратова та Волгограда до Нижнього Новгорода та Пензи.

У столичних аеропортах план «Килим» вводили 101 раз – у Внуково (33 рази), Домодєдово (32), Жуковському (22) та Шереметьєво (14). Наступні за кількістю припинених польотів – аеропорти Казані (41), Саратова (25) та Нижньокамська (24).

Російські авіакомпанії через атаки безпілотників масово скасовують і затримують рейси. Обмеження в аеропортах торкнулися понад 60 тис. пасажирів.

Як відомо, атаки дронів неодноразово призводили до затримок рейсів у російських аеропортах. Так, у Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години: діти спали в аеропортах, а батьки скаржилися на відсутність інформації.

До слова, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.