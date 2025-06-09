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Звільненого з полону прикордонника зустріли у Могилеві-Подільському (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Звільненого з полону прикордонника зустріли у Могилеві-Подільському (фото, відео)

Сльози радості та сила любові: прикордонник Могилів-Подільського загону повернувся додому на Вінниччину

Військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Владислава Денисюка урочисто зустріли у рідному місті. Після тривалого перебування у полоні чоловік повернувся на Вінниччину. 

Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні. 

»Владислав підписав контракт із Державною прикордонною службою України у 18 років. Свій шлях розпочинав кінологом, а згодом перевівся до бойового підрозділу Могилів-Подільського загону. За роки служби він зарекомендував себе як відданий справі захисник, який не боявся найскладніших викликів. 13 жовтня 2023 року в запеклих боях поблизу Макіївки Луганської області прикордонник потрапив у полон. 6 травня 2025 року, під час масштабного обміну військовополоненими, Владислав нарешті повернувся на Батьківщину. Після реабілітації та лікування він зміг зустріти тих, хто вірив та молився за його повернення усі ці місяці: батьків, брата, кохану дівчину, побратимів та друзів», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною. 

До слова, у період з 23 по 25 травня 2025 року додому повернулися 1000 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та цивільні особи, незаконно утримувані на окупованих територіях або в Росії.

Україна надає звільненим з російського полону комплексну підтримку, аби допомогти повернутися до мирного життя. Серед гарантованої допомоги: оплачувана відпустка, одноразові та щомісячні виплати, а також правова підтримка для вирішення юридичних питань.

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Теги: вінничани Вінниччина ЗСУ

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