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Трамп підписав укази щодо посилення оборони США від дронів – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп підписав укази щодо посилення оборони США від дронів – Reuters
Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі
фото з відкритих джерел

Одним із ключових завдань є зниження залежності США від китайських виробників дронів

У п’ятницю, 6 червня, президент США Дональд Трамп підписав три виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі та стимулювання розвитку нових технологій у сфері авіації. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім, передає «Главком».

Як зазначається, документи охоплюють кілька ключових ініціатив: Трамп прагне дозволити повсякденне використання дронів за межами прямої видимості операторів – що є важливим кроком до запуску комерційної доставки за допомогою безпілотників. Крім того, президент розпорядився збільшити виробництво електричних літаків вертикального зльоту та посадки (аеротаксі), а також сприяти розробці надзвукових комерційних літаків.

Одним із ключових завдань є зниження залежності США від китайських виробників дронів. У цьому контексті Трамп створює федеральну цільову групу, яка має забезпечити повний контроль над американським небом. Ідеться про розширення обмежень для секретних об’єктів, ширше застосування технологій для виявлення дронів у реальному часі, а також підтримку місцевих і штатних правоохоронців.

«Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, особливо з огляду на майбутні масштабні публічні заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу», – наголосив директор Управління науково-технічної політики Білого дому Майкл Краціос.

Окрім цього, один з указів Трампа передбачає скасування чинної з 1973 року заборони на надзвукові перевезення над суходолом, що відкриває нові перспективи для розвитку авіаційної інфраструктури США.

Водночас, як уточнили офіційні особи, нові розпорядження президента США не містять прямих заборон щодо жодної конкретної китайської компанії, яка займається виробництвом безпілотників.

Раніше ми писали, що американські військові активно вивчають нові методи ведення бойових дій, зосереджуючи увагу на використанні безпілотників у контексті війни в Україні. Про це 24 травня заявив Дональд Трамп під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті, повідомляє «Главком».

Президент США наголосив, що сучасний військовий фах стрімко еволюціонує, і яскравим прикладом цього є збройний конфлікт між Росією та Україною.

«Хочете – вірте, хочете – ні, але ви пов’язані з професією, яка змінюється так само стрімко, як і сама війна... На жаль, ми це бачимо на прикладі ситуації між Росією та Україною», – зазначив Трамп.

Теги: США Дональд Трамп

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