На навчальний центр Запорізької АЕС впав безпілотник – МАГАТЕ

Гроссі висловив серйозне занепокоєння через зростання кількості подібних інцидентів

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про інцидент із безпілотником, який впав на дах будівлі навчального центру станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Дрон впав на дах будівлі, не спричинивши жертв чи серйозних руйнувань. Водночас незрозуміло, чи влучив він самостійно, чи його було збито в повітрі. «Це вже третій випадок цього року, коли навчальний центр, розташований безпосередньо за периметром майданчика, став мішенню для безпілотного літального апарату», – каже він.

Експерти також повідомили, що чули постріли, однак не можуть підтвердити їхній зв’язок з інцидентом. «Команда МАГАТЕ звернулася з проханням відвідати навчальний центр, як це вдалося зробити після попереднього подібного інциденту, що стався у квітні. Однак цього разу дозвіл ще не було надано», – пише пресслужба агенства.

Гроссі висловив серйозне занепокоєння через зростання кількості подібних інцидентів. «Простіше кажучи, надто багато дронів літає біля ядерних об’єктів, і не лише біля Запорізької АЕС. Це повинно негайно припинитися», – заявив він.

У квітні поблизу цієї ж будівлі уже був збитий дрон, а ще один подібний випадок стався за три місяці до того.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії повідомив, що українські інженери та будівельники проводять тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, який пошкодив російський дрон на початку 2025 року.

Кабінет міністрів України направив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансування збільшується на 139 млн грн порівняно з 2024 роком. Крім того, за його словами, уряд ухвалює «важливе рішення», що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики – це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову.

Також на дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші візьмуть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.