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У мережі розгорівся скандал після публікації таблиці з контактами виробників дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У мережі розгорівся скандал після публікації таблиці з контактами виробників дронів
Волонтерка заявила, що про таблицю росіяни знають давно, а інформація в ній «стара як світ»
фото з відкритих джерел

За словами Берлінської, у таблиці була інформація, яку виробники, школи, майстерні дронів попросили в неї включити

У мережі розгорівся скандал після публікації блогера Ігоря Лаченкова. У дописі він заявив, що волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська поширила таблицю з контактами українських виробників дронів. Про це повідомляє «Главком».

Так, блогер поширив скріншот публікації з російського Telegram-каналу, де волонтерці «дякують за ідентифікацію обʼєктів, повʼязаних з безпілотниками».

Лаченков звинуватив Берлінську в поширенні інформації про виробників безпілотників
Лаченков звинуватив Берлінську в поширенні інформації про виробників безпілотників
скріншот

Тим часом Берлінська відповіла на критику та заявила, що таблиця з контактами «стара як світ», а росіяни про неї нібито давно знають.

«Інформація в ній лише та, яку виробники, школи, майстерні самі попросили в неї включити. Тобто лише та інформація, яка є в публічному доступі. Ви би краще запарились тим, що донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані виробництв, з адресами. Які ми з боями змусили закрити. А не номери і сайти, які дають для реклами. Але розбиратися довго і нецікаво. Легше прочитати Лачена чи ще когось з блогерів», – написала вона.

Берлінська прокоментувала звинувачення блогера
Берлінська прокоментувала звинувачення блогера
скріншот

До обговорення також долучився ексначальник штабу «Азов» Богдан Кротевич. Він наголосив, що не всі російські відомства мають аналітичні відділи, однак більшість мають агентів, які чекають вказівок.

«Тобто, по суті, ти сам робиш роботу за ворога: «Привіт, тримай список». Зі свого боку, якийсь інший підрозділ противника, що займається іншим напрямком бачить, що саме в цьому районі в нього є «законсервований агент», здатний, наприклад, замінувати об’єкт. І тут же – ось тобі вся необхідна інформація. Кожен військовий це розуміє, тому мені навіть складно описувати настільки логічну очевидну інформацію. Але коли подібні ситуації трапляються не вперше – це вже привід для реакції з боку відповідальних органів», – пояснив він.

Кротевич пояснив, чому інформація, поширена волонтеркою, є небезпечною
Кротевич пояснив, чому інформація, поширена волонтеркою, є небезпечною
скріншот

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи. Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.  Однією з організаторок події була волонтерка Марія Берлінська. Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро людей, зокрема й дитина – дівчинка шести років. Кількість постраждалих – понад 150 людей. 

До слова, волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що хід війни вирішують розробники, інженери та виробники. Волонтерка вважає, це «найголовніше, що всі мають зрозуміти».

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Теги: блогер безпілотник Марія Берлінська

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