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РФ скаржиться на атаку безпілотників у Білгороді

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ скаржиться на атаку безпілотників у Білгороді
Російська ППО начебто збила 18 повітряних цілей
фото ілюстративне

За словами губернатора Білгородської області, постраждав один чоловік

Пізно ввечері 26 березня в Білгороді пролунали вибухи, нібито працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, над Білгородом та Білгородським районом ППО збила 18 повітряних цілей.

Як зазначив губернатор Білгородської області, постраждав один чоловік, якого доставили до лікарні з пораненнями попереку. 

Гладков заявив, що в Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку в селищі Дубове, унаслідок чого у двох квартирах багатоквартирного будинку посічені вікна, також різні пошкодження виявлено у дев'яти приватних домоволодіннях. За словами губернатора, було пошкоджено шість автомобілів.

У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння.

«Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби», – додав губернатор Білгородської області РФ.

Нагадаємо, увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих. 

Як повідомлялося, у ніч на 23 березня дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Теги: вибух росія Білгород

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