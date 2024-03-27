РФ скаржиться на атаку безпілотників у Білгороді

За словами губернатора Білгородської області, постраждав один чоловік

Пізно ввечері 26 березня в Білгороді пролунали вибухи, нібито працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

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За його словами, над Білгородом та Білгородським районом ППО збила 18 повітряних цілей.

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Як зазначив губернатор Білгородської області, постраждав один чоловік, якого доставили до лікарні з пораненнями попереку.

Гладков заявив, що в Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку в селищі Дубове, унаслідок чого у двох квартирах багатоквартирного будинку посічені вікна, також різні пошкодження виявлено у дев'яти приватних домоволодіннях. За словами губернатора, було пошкоджено шість автомобілів.

У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння.

«Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби», – додав губернатор Білгородської області РФ.

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Нагадаємо, увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 23 березня дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.