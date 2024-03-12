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На Хмельниччині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття

У ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Про це інформує «Суспільне».

Як відомо, російські загарбники увечері 11 березня запустила ударні БпЛА на територію України.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 11 березня, у Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що ворог завдав два удари по околицям Дергачів. «Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується. Дотримуйтесь заходів безпеки. Найближчим часом не покидайте укриттів!» – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також окупанти під час повітряної тривоги вдарили і по Запорізькому району, вибухи було чутно і в областному центрі.

Нагадаємо, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: окупанти ворог Хмельниччина вибух росія Україна

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