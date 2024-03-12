На Хмельниччині пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття

У ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Про це інформує «Суспільне».

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Як відомо, російські загарбники увечері 11 березня запустила ударні БпЛА на територію України.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 11 березня, у Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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Пізніше стало відомо, що ворог завдав два удари по околицям Дергачів. «Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується. Дотримуйтесь заходів безпеки. Найближчим часом не покидайте укриттів!» – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також окупанти під час повітряної тривоги вдарили і по Запорізькому району, вибухи було чутно і в областному центрі.

Нагадаємо, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.