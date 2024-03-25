Білий дім прокоментував спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою

Радник Білого дому підкреслив, що немає жодного зв'язку між терактом у «Крокус Холі» та Україною

Кірбі назвав усі звинувачення країни-агресорки «черговою кремлівською пропагандою»

Заяви про нібито зв'язки України з терактом у «Крокус Холі» під Москвою є кремлівською пропагандою. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

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Білий дім відкинув твердження країни-агресорки про те, що теракт у «Крокус Холі» пов'язаний з Україною.

«Не було жодного зв'язку з Україною», – підкреслив Кірбі.

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Радник Білого дому додав, що відповідні заяви є просто «черговою кремлівською пропагандою».

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.