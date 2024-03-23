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РФ скаржиться на атаку безпілотників: під ударом були чотири області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ скаржиться на атаку безпілотників: під ударом були чотири області
Російські ЗМІ повідомляють, ніби в Білгороді внаслідок атаки дрона загорівся приватний будинок
фото: Astra

Російська ППО нібито збила всі 12 безпілотників

У ніч на 23 березня дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр. Про це повідомило міноборони РФ у Telegram.

За даними відомства країни-агресорки, уночі засобами протиповітряної оборони нібито перехоплено та знищено 12 безпілотників. Із них п’ять – над Брянською областю, ще п'ять – над Білгородською областю, один – над Воронезькою областю та ще один – над Саратовської областю.

Російські ЗМІ повідомляють, ніби в Білгороді внаслідок атаки дрона загорівся приватний будинок, а також пошкоджено багатоповерхівки і бізнес-центр «Монблан». Про постраждалих дані не надходили. У регіоні нині діє режим ракетної небезпеки.

Крім того, російські джерела стверджують, що вночі дрони атакували Оскольський електрометалургійний комбінат ім. О.О. Угарова. Місцеві жителі казали про гучні вибухи і публікували відео з місця подій.

Пресслужба підприємства зазначила, що постраждалих і пошкоджень внаслідок атаки немає.

Електрометалургійний комбінат ім. О.О. Угарова – єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавлення в електропечах, що дає змогу одержувати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів. Металопродукція з цього комбінату використовується, серед іншого, в оборонній промисловості.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Місцеві жителі заявили, що перед пожежею чули звуки безпілотників – пролунало два вибухи. 

Теги: росія безпілотник Білгород

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