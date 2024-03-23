РФ скаржиться на атаку безпілотників: під ударом були чотири області
Російська ППО нібито збила всі 12 безпілотників
У ніч на 23 березня дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр. Про це повідомило міноборони РФ у Telegram.
За даними відомства країни-агресорки, уночі засобами протиповітряної оборони нібито перехоплено та знищено 12 безпілотників. Із них п’ять – над Брянською областю, ще п'ять – над Білгородською областю, один – над Воронезькою областю та ще один – над Саратовської областю.
Російські ЗМІ повідомляють, ніби в Білгороді внаслідок атаки дрона загорівся приватний будинок, а також пошкоджено багатоповерхівки і бізнес-центр «Монблан». Про постраждалих дані не надходили. У регіоні нині діє режим ракетної небезпеки.
Крім того, російські джерела стверджують, що вночі дрони атакували Оскольський електрометалургійний комбінат ім. О.О. Угарова. Місцеві жителі казали про гучні вибухи і публікували відео з місця подій.
Пресслужба підприємства зазначила, що постраждалих і пошкоджень внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що в ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Місцеві жителі заявили, що перед пожежею чули звуки безпілотників – пролунало два вибухи.
Коментарі — 0