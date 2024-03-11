Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»

Мін’юст пропонує застосувати санкцію до акціонерного товариства, яке виробляє ракета та вертольоти

Міністерство юстиції звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Кинджал». Про це йдеться в повідомленні відомства.

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Мін’юст хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування».

Третіми особами будуть заявлені:

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акціонерне товариство «Нво «Високоточні комплекси»;

державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»;

товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад».

Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» (АТ «Нвк «Кбм») є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет «Кинджал», які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М І Мі-28Нм.

Нагадаємо, як повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, станом на січень у Росії було близько 70 «кинджалів».

Як повідомлялося, станом на 31 грудня 2023 року загалом системою Patriot було збито 15 ракет «Кинджал», запущених російськими окупантами по Україні.