Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» відповідальна за розробку ракет «Кинджалів»
фото з відкритих джерел

Мін’юст пропонує застосувати санкцію до акціонерного товариства, яке виробляє ракета та вертольоти

Міністерство юстиції звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Кинджал». Про це йдеться в повідомленні відомства.

Мін’юст хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування».

Третіми особами будуть заявлені:

  • акціонерне товариство «Нво «Високоточні комплекси»;
  • державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»;
  • товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад».

Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» (АТ «Нвк «Кбм») є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет «Кинджал», які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М І Мі-28Нм.

Нагадаємо, як повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, станом на січень у Росії було близько 70 «кинджалів».

Як повідомлялося, станом на 31 грудня 2023 року загалом системою Patriot було збито 15 ракет «Кинджал», запущених російськими окупантами по Україні.

Читайте також: Експертиза ворожих ракет «Кинджал»: науковці розповіли деталі (відео)
Теги: ракета Міністерство юстиції росія бізнес озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили ракетою, коли Зеленський та іноземний гість були в порту
Зеленський розповів про обстріл, під який потрапив із прем'єром Греції в Одесі
9 березня, 14:14
Президент наголосив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України
Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити
8 березня, 17:43
У Бердянську ліквідовано організаторку псевдовиборів Світлану Самойленко
Організовувала «російські вибори»: у Бердянську ліквідовано колаборантку
6 березня, 21:08
За останні два роки великої війни СБУ вдалося зафіксувати й відбити 9 тис кібератак – по 4,5 тис за кожен рік відповідно
СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ
5 березня, 21:28
Судно було спущено на воду у 2021 році до дня ВМС РФ
Знищення «Сергія Котова»: що відомо про корабель РФ
5 березня, 09:05
Китайський посол відпавився в турне Європою задля врегулювання так званої «української кризи»
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
3 березня, 10:39
Обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан
Російська влада планує заборонити експорт бензину
27 лютого, 09:05
Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що Уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
26 лютого, 13:59
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
14 лютого, 22:15

Економіка

Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
Кабмін бере новий кредит у ЄС
Кабмін бере новий кредит у ЄС
При бронюванні треба враховувати характеристики підприємства – економіст
При бронюванні треба враховувати характеристики підприємства – економіст
На ринок землі вийшли шахраї. Юрист попередив про схему обману
На ринок землі вийшли шахраї. Юрист попередив про схему обману
Яким буде курс валют у найближчі дні: прогноз
Яким буде курс валют у найближчі дні: прогноз
Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт
Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»
14K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
11K
Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання
6283
Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву
4997
Чоловік скуповувався у ТРЦ Києва без грошей: як йому це вдалося
4498
Історія Росії як наочне підтвердження актуальності теорії соціального дарвінізму

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua