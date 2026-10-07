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РФ створила тотальну систему цифрового стеження за школярами для спецслужб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ створила тотальну систему цифрового стеження за школярами для спецслужб
Школярі у Росії
фото: The Moscow Times

У школах збирається інформація про навчання дітей, їхнє здоров’я, родину, особисті погляди та спілкування

Влада РФ перетворила освітні цифрові платформи, шкільні камери спостереження та моніторинг соцмереж на масштабну систему централізованого контролю за дітьми. Про це йдеться у доповіді дослідника центру «Меморіал» Костянтина Троїцького, пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Під прикриттям турботи про безпеку в країні формуються цифрові профілі учнів, де акумулюється інформація про їхнє навчання, здоров’я, родину, особисті погляди та спілкування.

До збору даних залучають класних керівників, які зобов'язані відстежувати публікації, вподобання та підписки школярів у мережі. Отримані відомості, разом із даними з системи видеонагляду, що підключається напряму до регіональних центрів, стають доступними для МВС, ФСБ та Росгвардії без додаткових запитів до навчальних закладів.

Крім того, у 2025-2026 роках російські відомства посилили моніторинг деструктивної поведінки та окремий контроль за дітьми мігрантів, перетворивши школи на інструмент політичного й силового нагляду.

Раніше повідомлялося, що глава Ради при президентові РФ з прав людини Валерій Фадєєв висловив пропозицію зменшити обсяг шкільних програм з математики, фізики та хімії на 20-30%, заявивши про їхнє перенасичення «зайвою інформацією». 

Фадєєв закликав переглянути курси з усіх предметів та повернутися до старих методик, запропонувавши як приклад дореволюційний підручник  математики Андрія Кисельова. Ця ініціатива слідує за вже реалізованим скороченням годин іноземної мови та суспільствознавства на користь історії.

До слова, Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії. Рішення ухвалила Рада ЄС 28 вересня.

До санкційного списку потрапили особи та організації, які, за даними ЄС, відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Йдеться, зокрема, про структури та посадовців, пов'язаних із переміщенням, асиміляцією та ідеологічною обробкою українських дітей.

Теги: росія ФСБ діти

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