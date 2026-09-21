Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)

Після масштабної атаки дронів у столиці РФ почали встановлювати бетонні блоки навколо енергетичного об’єкта

У Москві почали терміново укріплювати одну з теплоелектроцентралей після масштабної атаки безпілотників. ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті обносять бетонними блоками. Ймовірно, таким чином російська влада намагається захистити енергетичний об’єкт від нових ударів. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

На кадрах видно, як навколо території ТЕЦ встановлюють масивні бетонні конструкції. За даними ЗМІ, бетонні блоки можуть стати основою для подальшого встановлення антидронових сіток. Водночас офіційного пояснення російської влади щодо призначення нових укріплень наразі немає.

Зведення бетонних укріплень навколо ТЕЦ-8 у Москві фото: Astra

Роботи розпочали після масштабної атаки дронів на Москву та Московську область у ніч на 20 вересня. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила 450 безпілотників, які прямували до столиці. Загалом російська влада повідомляла про понад 1,6 тис. збитих або подавлених дронів у різних районах Московського регіону.

Попри заяви російської влади про роботу протиповітряної оборони, частина безпілотників досягла цілей. Зокрема, було пошкоджено об'єкт на території Московського нафтопереробного заводу в районі Капотні. Український Генштаб підтвердив ураження підприємства. За його даними, на території НПЗ зафіксували масштабну пожежу, а під удар потрапили установка первинної переробки нафти АВТ-6, комплексна установка переробки нафти та установка ізомеризації.

Атаки по енергетичній та паливній інфраструктурі РФ можуть створювати додаткові ризики для стабільності енергопостачання. Вірогідно, що посилення захисту ТЕЦ пов'язано з ризиками блекауту в Москві, який може статися в разі успішного ураження енергетичних об'єктів окупантів.