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Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року
Триває 1659-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 49 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. Російські війська здійснили 49 атак на Покровському та ще 17 – на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних та 79 авіаційних ударів, під час яких скинули 302 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 9233 дрони-камікадзе та здійснили 2601 обстріл позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Нескучне, Рогізне, Атинське, Волфине, Товстодубове, Мала Слобідка, Потапівка, Сопич, Гірки, Мишутине, Козаче, Вовківка, Суходіл, Кучерівка та Стара Гута Сумської області, а також Хрінівка та Чорний Ріг Чернігівської області. Російські війська також завдали авіаційного удару по Партизанському.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження живої сили противника, вісім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Російські війська здійснили 79 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, а також завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Лимана, Стариці, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої, Рубіжного та Устинівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямках Куп’янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Окупанти 11 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Шийківки, Дружелюбівки, Новоселівки, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив сім штурмових дій у районах Ямполя, Кривої Луки, Калеників, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Російські загарбники здійснили одну наступальну дію у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська здійснили 17 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки, Миколайпілля, Шахового, Софіївки, Русиного Яру, Іллінівки та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 49 атак противника. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Дорожнього, Білицького, Нового Донбасу, Водянського, Шевченка, Надії, Мирного, Сергіївки, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Добропілля, Ганнівки, Красноподілля та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Російські війська двічі проводили штурмові дії у напрямках Рибного та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Добропілля, Різдвянки, Косівцевого, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська не намагалися покращити свої позиції.

На Придніпровському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1659-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб Україна росія війна

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