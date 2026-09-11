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Британська розвідка назвала масштаб втрат російської армії у війні проти України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Британська розвідка назвала масштаб втрат російської армії у війні проти України
Попри масштабні втрати, Москва не відмовилася від своїх цілей у війні
фото: ЗСУ

Близько пів мільйона російських військових загинули, ще мільйон отримали поранення

У повномасштабній війні проти України загинули близько 500 тис. російських військовослужбовців. Загальні втрати армії РФ, якщо враховувати поранених, сягнули приблизно 1,5 млн осіб. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Міністерства оборони Британії, пише «Главком».

За оцінкою британської сторони, переважна частина цих втрат припала на період із січня 2023 року. Водночас за цей час російські війська змогли захопити лише близько 2% території України.

Начальник штабу оборони Великої Британії маршал авіації Річард Найтон заявив, що ці цифри свідчать про величезні людські втрати Росії заради незначного територіального просування.

«Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна», – сказав Найтон.

Він також звернув увагу на наслідки таких втрат для російського суспільства. За його словами, близько 500 тис. загиблих означають, що сотні тисяч російських сімей більше не побачать своїх батьків, синів, братів або чоловіків.

Окремо британські посадовці оцінюють наслідки війни для економіки РФ. Тривалі бойові дії, за їхніми даними, призвели до уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та збереження високої інфляції.

Попри масштабні втрати, Москва не відмовилася від своїх цілей у війні. Британська сторона зазначає, що російське керівництво продовжує прагнути встановити контроль над Україною та підпорядкувати її своїм інтересам.

Раніше британська розвідка також повідомляла про високі щомісячні втрати російських військ. За даними британського уряду, середньомісячні втрати РФ на початку 2026 року перевищували 30 тис. військових.

Варто нагадати, що росія має достатньо військових та економічних ресурсів для продовження війни проти України протягом наступного року, однак уже у 2028 році вони можуть вичерпатися. 

За словами очільника ГУР, Росія щодня залучає до війська від 1 тис. до 1,2 тис. осіб. Водночас втрати російської армії на фронті значно вищі – близько 1,4–1,5 тис. військовослужбовців на добу. Приблизно 60% із них, за оцінкою Іващенка, становлять загиблі.

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Теги: Велика Британія Україна росія війна

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