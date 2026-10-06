В Росії посилюється курс на перенаправлення школярів до середньої професійної освіти після дев'ятого класу

Глава Ради при президентові РФ з прав людини Валерій Фадєєв висловив пропозицію зменшити обсяг шкільних програм з математики, фізики та хімії на 20-30%, заявивши про їхнє перенасичення «зайвою інформацією». Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Фадєєв закликав переглянути курси з усіх предметів та повернутися до старих методик, запропонувавши як приклад дореволюційний підручник математики Андрія Кисельова. Ця ініціатива слідує за вже реалізованим скороченням годин іноземної мови та суспільствознавства на користь історії.

Паралельно в Росії посилюється курс на перенаправлення школярів до середньої професійної освіти після дев'ятого класу через ускладнення переходу до десятого класу та правил вступу до вишів. У рамках виконання доручення Володимира Путіна щодо підготовки мільйона робітничих фахівців для промисловості, частка вступників до коледжів у 2025 році зросла до 63%, тоді як кількість платних місць у закладах вищої освіти скоротили майже на 50 тис.

Як відомо, іноземні чоловіки, які переїхали до Росії за програмою для прихильників «традиційних цінностей», не зможуть отримати постійну посвідку на проживання без військового контракту, якщо не підпадають під один із винятків.

Програму для іноземців, які заявляють про прихильність до російських «традиційних духовно-моральних цінностей», президент Росії Володимир Путін запровадив у серпні 2024 року указом № 702. Громадяни держав, де, на думку російської влади, «нав'язуються деструктивні неоліберальні ідеологічні установки», отримали право на тимчасове проживання за спрощеною процедурою – без квоти та без підтвердження знання російської мови, історії й законодавства.

До слова, російська влада планує у 2027 році зібрати рекордні 1,02 трлн рублів податку з процентних доходів громадян за банківськими вкладами. Це у 1,6 раза більше, ніж очікується у 2026 році, коли надходження мають становити 631,9 млрд рублів.



Зростання податкових надходжень закладене до проєкту федерального бюджету РФ, дефіцит якого у 2027 році очікується на рівні 5,5 трлн рублів, або 2,2% ВВП. Це майже вдвічі більше за попередній прогноз у 3,2 трлн рублів.