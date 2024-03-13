РФ заявила про масовану атаку безпілотників: що відомо

Росіяни зазначають, що начебто є поранений

У ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий. Про це повідомили губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Курської області Роман Старовойт та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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Білгородська область

У Білгородській області під обстріл потрапило місто Шебекіне. За словами губернатора В’ячеслава Гладкого, є постраждалий.

«За попередньою інформацією, є один постраждалий – це співробітник промислового підприємства. У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода», – повідомив Гладков.

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Гладков також заявив про начебто повторний обстріл, внаслідок якого постраждалих немає.

Губернатор каже, що вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, задимлення у боксі на території промислового підприємства. За його словами, також пошкоджено лінію електропередачі.

Він поінформував, що тимчасово без світла нібито залишаються абоненти міста Шебекіне, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.

Курська область

У Курській області, за словами губернатора, оголошували ракетну небезпеку та працювала система ППО. Пізніше Старовойт заявив про, нібито, збиті, три дрони.

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«Силами ППО в Курському районі збито три безпілотники», – написав Старовойт.

Воронезька область

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про роботу ППО.

«На території регіону кілька разів працювали системи ППО. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів», – повідомив Гусєв.

«Черговими засобами ППО у Воронезькій області виявлено та ліквідовано дрон. За попередніми даними, наслідків на землі немає», – додав Гусєв.

Нагадаємо, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

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Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника.