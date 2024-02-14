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Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото)
у ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області
фото: пресслужба МОЗ

32 пацієнтів, які не постраждали, були евакуйовані

Унаслідок масованої атаки російськими окупантами по Селидове Донецької області троє людей загинуло, а 12 отримали поранення. Серед загиблих вагітна жінка і мати з восьмирічною дитиною, а ще шестеро пацієнтів, у тому числі шестимісячний хлопчик, отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram та Офіс генерального прокурора.

Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото) фото 1

«Вночі ворог атакував чергову лікарню (Донеччина). Троє загиблих: вагітна жінка та матір з 8-річною дитиною. Ще 6 пацієнтів поранені, серед них 6-місячний хлопчик», – йдеться у повідомленні МОЗ.
Також зазначається, що серед постраждалих щонайменше один співробітник лікарні. Однак дані ще уточнюються. 

Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна жінка та мати з восьмирічною дитиною (фото) фото 2

32 пацієнтів, які не постраждали, були евакуйовані, вказали в МОЗ. 

За даними слідства, у ніч на 14 лютого війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на м. Селидове. «О 23:30 окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку», –  сказано в повідомленні Офісу Генпрокурора. 

Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей

Теги: діти вагітність обстріл Донеччина

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