Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети

У ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ та Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Робота по відбиттю повітряної атаки відбувалася в межах п'яти областей, а саме:

  • Харківської,
  • Сумської,
  • Дніпропетровської,
  • Хмельницької,
  • Кіровоградської областей.

Балістичні «Іскандери-М»/KN-23 ворог запускав по Україні із російської Воронезької області, керовані авіаракетами Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П - із тимчасово окупованих частин Херсонської та Донецької областей, а «Шахеди» - з Приморсько-Ахтарська та Курської області (РФ).

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В Силах оборони півдня країни додали, що обидві ракети Х-59 були знищені на Дніпропетровщині, а в Кіровоградській області «мінусували» 4 «Шахеди».

«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Також міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. 

Теги: росія Україна ворог балістичні ракети шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські ветерани під час підготовки до United States Air Force Trials 2024
Реабілітація ветеранів через спорт і психологію: шлях до відновлення
15 лютого, 18:00
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
30 сiчня, 11:51
Ракета CRV7
Канада може передати ЗСУ ракети класу «повітря-земля»: що про них відомо
3 лютого, 14:23
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткненн
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків – Генштаб
14 лютого, 07:30
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
17 лютого, 07:10
У результаті удару по Краматорську загинуло щонайменше двоє людей
Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч
18 лютого, 06:55
Попри те, що окупанти знають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою
Проти нас – не менше 15 тис. росіян: військові розповіли про ситуацію в Авдіївці
16 лютого, 16:17
Надання іранських балістичних ракет Росії призведе до ще більших санкцій
Іран надав Росії балістичні ракети? Білий дім відреагував
22 лютого, 23:31
Зеленський висловився про мобілізацію
Зеленський відреагував на затримку розгляду законопроєкту про посилення мобілізації
25 лютого, 18:16

Події в Україні

Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів
Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
Понад 90 боїв за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Понад 90 боїв за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
67K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
35K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
24K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
18K
Що стало наслідками поразки України сто років тому
7357
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів

Новини

Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Вчора, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Вчора, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Вчора, 13:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua