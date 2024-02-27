Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено

Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети

У ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ та Telegram-канал Сил оборони півдня України.

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Робота по відбиттю повітряної атаки відбувалася в межах п'яти областей, а саме:

Харківської,

Сумської,

Дніпропетровської,

Хмельницької,

Кіровоградської областей.

Балістичні «Іскандери-М»/KN-23 ворог запускав по Україні із російської Воронезької області, керовані авіаракетами Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П - із тимчасово окупованих частин Херсонської та Донецької областей, а «Шахеди» - з Приморсько-Ахтарська та Курської області (РФ).

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До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В Силах оборони півдня країни додали, що обидві ракети Х-59 були знищені на Дніпропетровщині, а в Кіровоградській області «мінусували» 4 «Шахеди».

«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Також міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови.