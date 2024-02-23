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Нова космічна ядерна зброя Путіна: США звернулись до Індії та Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нова космічна ядерна зброя Путіна: США звернулись до Індії та Китаю
США попереджають низку країн, що Росія може цього року вивести на орбіту ядерну зброю
фото із відкритих джерел

The New York Times: США зверталися до Індії та КНР щодо теми протисупутникової зброї РФ

Американські розвідслужби припускають, що Росія може запустити на орбіту фіктивну боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей. Офіційні особи США під час контактів як з Москвою, так і з представниками Китаю та Індії також піднімали питання про ймовірні плани Росії розмістити протисупутникову ядерну зброю у космосі. Про це пише видання The New York Times.

Незважаючи на невизначеність реальних намірів Москви, держсекретар США Ентоні Блінкен підняв питання про можливість російського ядерного кроку зі своїми китайськими та індійськими колегами в п'ятницю та суботу в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Послання Блінкена було відвертим: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не тільки американські супутники, але також супутники Пекіну та індійського Нью-Делі.

Блінкен підкреслив: диктатор Путін ясно дав зрозуміти про те, що його плани не обмежуються лише Сполученими Штатами, тому саме лідери Китаю та Індії, президент Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Нарендра Моді, повинні вказати Путіну на те, що його плани можуть перетворитися в катастрофу.

Раніше голова комітету з розвідки палати представників США Майк Тернер поінформував членів конгресу про «серйозну загрозу національній безпеці». Пізніше радник Білого дому Джон Кірбі уточнював, що загроза американській національній безпеці пов'язана зі створенням протисупутникової зброї Росією. У свою чергу голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен пояснював, що дана загроза має потенційний характер, активні дії проти США зараз не йдуть.

Коментуючи ці повідомлення, диктатор Путін заявив, що Росія була категорично проти розміщення ядерної зброї в космосі. «Наша позиція ясна і прозора: ми категорично завжди були проти, і зараз проти розміщення ядерної зброї в космосі. Навпаки, закликаємо дотримуватися всіх домовленостей, які є у цій сфері», – сказав Путін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомляв, що РФ нібито не має проєкту щодо створення ядерної зброї для поразки об'єктів у космосі.

До слова, нова космічна зброя може бути вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink.

Якщо Росія і збирається запустити на орбіту ядерну зброю, то, найімовірніше, зробить це цього року. Про це повідомляє The New York Times. 

Співробітники американської розвідки провели серію поспішних засекречених брифінгів для своїх союзників по НАТО і Азії, оскільки стали просочуватися подробиці американської оцінки намірів Росії. Американські розвідувальні служби різко розходяться в думках щодо планів російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Росія може запустити ядерну зброю в космос у цьому році – Bloomberg
Теги: Дмитро Пєсков диктатор Ентоні Блінкен радник Сергій Шойгу космос ядерна зброя путін зброя росія

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