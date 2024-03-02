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У Росії впала ракета, випущена по Україні (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії впала ракета, випущена по Україні (фото)
Ворожа ракета Х-35 не долетіла до України і приземлилася в російському полі
фото: Telegram-канал monitor

Ворожий снаряд Х-35 приземлився в полі біля станиці Новощербинівська

У Краснодарському краї РФ знову впала ворожа ракета, ймовірно, випущена окупантами по території України. Російський снаряд приземлився у полі біля станиці Новощербинівська. Фото опублікував моніторинговий Telegram-канал monitor.

«Одна Х-35 не долетіла до території України та відпочиває в полях Краснодарського краю РФ», – йдеться в повідомленні. 

Ворожа ракета Х-35 не долетіла до України і приземлилася в російському полі
Ворожа ракета Х-35 не долетіла до України і приземлилася в російському полі
фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Аналітики звертають увагу, що схожою ракетою минулої доби російські загарбники вдарили по Миколаївщині. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про ракетний удар по с. Котляреве Шевченківської громади. Там увечері 1 березня окупанти вдарили по складському приміщенні на території фермерського господарства. 

Зазначимо, що російська ракета, не долітаючи до України, падає на території самої РФ уже не вперше. Так, у січні ворожий снаряд, який окупанти запустили по території України, теж не долетів і впав на території Краснодарського краю. 

Теги: Україна росія війна російська ракета

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