«Головні переможці у війні»: The Guardian шокував надприбутками світових нафтокомпаній

П’ять нафтових компаній рахують надприбутки, у той час як багатьом людям у світі важко обігріти свої будинки

Найбільші нафтові компанії світу отримали $281 млрд прибутків після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

П'ять найбільших західних нафтогазових компаній світу та їх акціонери отримали неабиякий профіт від війни в Україні. Їхній прибуток з початку повномасштабного вторгнення склав чверть трильйона доларів. Про це пише The Guardian із посиланням на Global Witness.

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П'ять найбільших нафтових компаній світу, зареєстрованих на біржі, отримали прибутки понад чверть трильйона доларів після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на енергоносії та рахунків домогосподарств, пише видання

Сукупний прибуток п'яти найбільших нафтогазових компаній світу з 2022 року склав $281 млрд. Стільки британські BP та Shell, американські Chevron та ExxonMobil та французька TotalEnergies ще ніколи не заробляли.

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«Британська пара BP та Shell отримала сукупний прибуток у $94,2 млрд. За оцінками Global Witness, цього достатньо, щоб покрити всі рахунки за електроенергію у британських домогосподарствах протягом 17 місяців поспіль», – зазначає The Guardian.

Старший слідчий Global Witness з викопного палива Патрік Гейлі сказав, що великі компанії, які працюють на викопному паливі, є головними переможцями у війні. «Вторгнення Росії в Україну було руйнівним для мільйонів людей, від звичайних українців, які живуть під обстрілами, до домогосподарств по всій Європі, які намагаються обігріти свої домівки. Цей аналіз показує: незважаючи на те, що відбувається на передовій, головними переможцями війни в Україні є компанії, що займаються викопним паливом», – сказав Патрік Гейлі.

Видання констатує, що нафтові компанії одержують прибуток на західних домогосподарствах, які намагаються зводити кінці з кінцями через високі ціни на енергоносії.

«Прогнозується, що п'ять супермейджорів винагородять інвесторів рекордними виплатами у розмірі понад $ 100 млрд за 2023 рік, незважаючи на зростаюче громадське обурення», – вважають журналісти видання.

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Патрік Гейлі прокоментував для The Guardian, що компанії витрачають прибуток на виплати акціонерам, викуп акцій та інвестиції у зростання видобутку нафти та газу, які Європі навіть не потрібні, оскільки необхідно боротися із змінами клімату.

Прибутки міжнародних транспортних компаній і постачальників продуктів харчування також різко зросли за останні два роки, що змусило деяких економістів закликати до цілеспрямованого контролю над цінами під час надзвичайної ситуації у світі.

Global Witness – міжнародна неурядова організація, яка має на меті боротьбу з порушеннями прав людини країнами, що експортують природні ресурси. Зокрема, Global Witness досліджує, як розпоряджаються Росія, Ангола, Ліберія, Туркменістан та інші конфліктні чи корупційні країни доходами від експорту алмазів, нафти вуглеводнів та іншої сировини.

До слова, країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції, повідомляє агенція Eurostat. Зазначається, що за минулий рік відбулося скорочення товарообігу між Росією та Євросоюзом. Згідно зі статистикою, оборот взаємної торгівлі скоротився у 2,8 рази порівняно з 2021 роком.

З лютого 2022 року країни Євросоюзу запровадили проти Росії 12 санкційних пакетів, проте торгівля між РФ та ЄС продовжилася. За даними за 2023 рік імпорт російських товарів до країн Євросоюзу становив €50,64 млрд, а експорт із ЄС до Росії – €38,32 млрд.

Країни ЄС також продовжили закуповувати російські газ, нафту, нафтопродукти, чорні метали, метали платинової групи, добрива та неорганічну хімію, у тому числі паливо для ядерних реакторів. У цьому мінеральне паливо принесло Росії більше доходів, ніж інші ресурси.