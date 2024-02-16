Російські діти вчаться стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ

Журналісти переконані, що норвежці не усвідомлюють «серйозності змін, які переживає російське суспільство»

В селищі Печенега Мурманської області РФ, за сім кілометрів від норвезького кордону російські діти тренуються стріляти з автоматів та плести маскувальні сітки. Про це пише норвезьке медіа NRK.

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Зокрема, редактор Barents Observer (норвезька інтернет-газета) Томас Нільсен опублікував у своєму акаунті X (колишній Twitter) кілька фотографій про роботу з дітьми та молоддю в російському селищі Печенега, що межує з норвезьким муніципалітетом Сьор-Варангера. На них діти проходять навчання зі зброєю – справжніми автоматами Калашникова та муляжами зброї. Також є фотографія дівчинки, яка плете маскувальну сітку.

Hvis noen lurer på hva som foregår rett over grensen i Sør-Varanger sin 🇷🇺 "vennskapskommune" Petsjenga har jeg samlet en liten billedkavalkade om barne- og ungdomsarbeidet.#Skam #Kirkenes #Nikel #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/Z92u1TuH6u Будь ласка, читайте текст після реклами February 11, 2024

Незалежна організація з перевірки фактів Faktisk перевірила їх. Зображення є скріншотами з відео та фотографій, розміщених російською військово-патріотичною молодіжною організацією «Юнармія». «Я подумав, що було б добре опублікувати деякі фотографії і показати їх людям, тому що я не думаю, що я єдиний, хто здивований… Це абсолютно нове повсякденне життя, яке прийшло прямо до нас. Для тієї частини Норвегії, яка межує з Росією, це жорстоко», – прокоментував побачене Нільсен.

Редактор Barents Observer зазначив, що навчання молоді РФ проводить на території, яку з Норвегії «можна побачити в бінокль». Він також додав, що багато людей в Норвегії «не усвідомлюють серйозності змін, які переживає російське суспільство».

«Ми не говоримо про дітей на стрільбищі в Тіволі Гарденс (парк розваг у Копенгагені – ред.), які стріляють з пневматичних гвинтівок. Це тренування професійних, дорослих солдатів, які вчать дітей ходити в строю», – наголосив Нільсен.

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Мер прикордонного муніципалітету Сьор-Варангер Магнус Меланд вважає, що договір про дружбу між Сьор-Варангер і Печенгою тепер має бути скасований. Він наголосив, що бачити кадри тренувань дітей «абсолютно сюрреалістично».

Нагадаємо, російські священники не бачать у знущаннях з дітей в освітніх закладах жодних особливих проблем. Що більше, хранителі «духовних скрєп» вважають, що булінг до певної міри навіть «корисний». За словами рязанського митрополита Марка, завдяки постійним приниженням і насильству у школах діти готуються до реалій життя у РФ, громадяни якої мають бути готовими до постійних страждань.