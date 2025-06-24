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Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану
Опитування зафіксувало падіння рейтингу Трампа
фото: Білий дім

Оцінка економічної політики також просіла до 35%

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до 41%. Це найнижчий показник з початку його другого терміну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування, інформує «Главком».

Дослідження охопило понад 1 100 дорослих американців у період після ударів США по ядерних об'єктах Ірану, а також напередодні іранської ракетної відповіді. Рівень схвалення зовнішньої політики Трампа впав до 35%, що відображає глибоке невдоволення його діями на міжнародній арені, включно з позицією щодо Ізраїлю, Ірану, Росії та України.

Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану фото 1

Оцінка економічної політики також просіла до 35%. Найбільше підтримки серед опитаних зберігається в імміграційній політиці – 43% схвалення.

Опитування також зафіксувало глибокі занепокоєння громадськості: 79% американців побоюються, що Іран може атакувати цивільні об’єкти США, а 84% вважають, що конфлікт на Близькому Сході може суттєво загостритися.

Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану фото 2

Reuters зазначає, що початок нової каденції Трампа супроводжувався хвилею виконавчих указів, які значно розширили повноваження президента, зокрема щодо контролю над урядовими установами, університетами та юридичними фірмами. Ці дії викликали занепокоєння у громадськості.

У попередньому опитуванні щодо участі у наступних виборах, три чверті американців, включаючи 53% республіканців, заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін. Це суперечить Конституції США, яка прямо забороняє перебування однієї особи на посаді президента більше двох термінів.

Раніше ми писали, що агресивна та часом відверто хамська зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс і водночас сприяла зростанню рейтингів іноземних лідерів, які протистоять Дональду Трампу. 

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Теги: Дональд Трамп соцопитування

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