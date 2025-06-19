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Коли США вдарять по Ірану? Bloomberg спрогнозував терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коли США вдарять по Ірану? Bloomberg спрогнозував терміни
Союзники переконали Трампа, що Іран близький до отримання ядерної зброї
скріншот з відео

Найближчими вихідними Вашингтон може вступити у війну для ліквідації іранської ядерної програми

Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Неназвані джерела повідомили журналістам, що США можуть атакувати Іран найближчими вихідними. Вище керівництво кількох федеральних агентств також почало готуватися до атаки.

Американський президент Дональд Трамп кілька днів публічно розмірковує про необхідність удару. Останніми днями риторика Трампа значно змінилася, оскільки союзники переконали його, що Іран близький до отримання ядерної зброї.

За словами обізнаних джерел, сенатор Ліндсі Грем був одним із головних прихильників ідеї військових дій. Трамп кілька разів розмовляв телефоном із Гремом. «Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони прорахувалися. Чим раніше ми покінчимо з цією загрозою для людства, тим краще», – сказав сенатор.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

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Теги: Іран США Дональд Трамп ядерна зброя

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