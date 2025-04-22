Рейтинг схвалення Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення

Більшість американців вважає, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін

59% американців, включаючи третину республіканців, висловили думку, що Сполучені Штати втрачають довіру на міжнародній арені

Рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня, повідомляє «Главком».

Reuters зазначає, що початок нової каденції Трампа супроводжувався хвилею виконавчих указів, які значно розширили повноваження президента, зокрема щодо контролю над урядовими установами, університетами та юридичними фірмами. Ці дії викликали занепокоєння у громадськості.

Опитування також засвідчило, що більшість американців виступає проти спроб президента впливати на освіту та культуру. Зокрема, 57% респондентів — включаючи третину республіканців — вважають неприйнятним позбавлення фінансування університетів через незгоду президента з їхньою політикою. Близько 66% опитаних виступають проти президентського контролю над культурними інституціями. Це пов’язано з недавнім наказом Трампа усунути «неналежну ідеологію» зі Смітсонівського інституту.

Крім того, президент критикував вищі навчальні заклади за нібито нездатність боротися з антисемітизмом і вже заморозив мільярди доларів федерального фінансування, зокрема понад $2 млрд для Гарварду.

Щодо питань зовнішньої політики та верховенства права, 59% респондентів, включаючи третину республіканців, висловили думку, що Сполучені Штати втрачають довіру на міжнародній арені. Окрім цього, 83% опитаних переконані, що президент повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо вони йому не подобаються.

Щодо участі у наступних виборах, три чверті американців, включаючи 53% республіканців, заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін. Це суперечить Конституції США, яка прямо забороняє перебування однієї особи на посаді президента більше двох термінів.

Попри те, що рейтинг Трампа нині знижується, він досі залишається вищим за деякі показники, які мав його попередник Джо Байден протягом більшої частини свого президентства, зазначає Reuters.

Раніше ми писали, що агресивна та часом відверто хамська зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс і водночас сприяла зростанню рейтингів іноземних лідерів, які протистоять Дональду Трампу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Свіжі соціологічні дослідження у різних країнах, від Мексики до України, демонструють, що дії американського президента стимулюють підтримку місцевих політиків. Навіть французький лідер Еммануель Макрон, чия популярність останнім часом була низькою, отримав додаткові бали після американських погроз щодо торговельних мит для Європи.