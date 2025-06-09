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Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду
Ньюсон: Трамп створює страх і терор
фото: АР

«Ми подаємо до суду на Дональда Трампа»

Губертатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що звернеться до суду з позовом на президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Ми подаємо до суду на Дональда Трампа. Це штучно створена криза. Він створює страх і терор, щоб захопити державне ополчення та порушити конституцію США. Незаконний наказ, який він підписав, міг би дозволити йому відправити військових до будь-якого штату, який він забажає.

Це безпомилковий крок до авторитаризму, який загрожує основам нашої республіки. Ми не можемо дозволити цьому просто стояти», – написав Ньюсом.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Журналіст запитав Трампа, чи повинен Хоман заарештувати Ньюсома, президент відповів, що «зробив би це, якби був Томом». «Мені подобається Гевін Ньюсом. Він хороший хлопець, але він абсолютно некомпетентний. Всі це знають. Все, що вам потрібно зробити, це подивитися на маленьку залізницю, яку він будує», – сказав Трамп, назвавши протестувальників у Лос-Анджелесі «професійними агітаторами» і «бунтівниками».

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду фото 1
фото: АР
Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду фото 2
фото: EPA/UPG
Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду фото 3
фото: Reuters

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики

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Теги: суд США протест Дональд Трамп

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