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Трамп визнав: якби не він, то Росія була б давно покарана за свої дії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп визнав: якби не він, то Росія була б давно покарана за свої дії
Нещодавно американський лідер заявляв, що глава Росії «абсолютно збожеволів»
фото: Reuters

Президент США заявив, що Путін грається з вогнем

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не був з президентом, то з Росією вже сталося б багато «дуже поганих речей». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, із Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!» – написав він.

Трамп: Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, із Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!
Трамп: Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, із Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!
скріншот

Нагадаємо, старший кореспондент Time Саймон Шустер заявив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському слід припинити робити заяви, які створюють Україні проблеми. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

«Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!» – зазначив Трамп.

До слова, сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа. Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.

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Теги: путін Дональд Трамп

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