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Навроцький запросив запросив Трампа до Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Навроцький запросив запросив Трампа до Польщі
Навроцький запросив президента Трампа до Польщі та отримав запрошення на зустріч у Білому домі
фото: Кароль Навроцький

Новообраний президент Польщі Навроцький запросив Дональда Трампа до Варшави

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький провів у вівторок, 9 червня 2025 року, телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Під час бесіди сторони обмінялися запрошеннями відвідати Вашингтон та Варшаву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кароля Навроцького

«У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми говорили про тісні союзницькі відносини та політичне партнерство», – написав Навроцький.

Він також додав, що запросив президента Трампа до Польщі та, своєю чергою, отримав запрошення на зустріч у Білому домі.

Нагадаємо, зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського у коментарі Politico.

Сікорський наголосив, що, попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях. «Президент Навроцький представляє партію «Право і справедливість», і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде підтримувати оборону», – каже дипломат.

Очільник МЗС також підкреслив, що Навроцький поділяє національний консенсус щодо необхідності стримування Росії. 

Як відомо, правоохоронці США затримали близько 170 осіб під час протестів проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Axios, з них щонайменше 20 учасників протесту були затримані в Нью-Йорку біля хмарочоса Trump Tower, який належить Трампу.

Своєю чергою телеканал CNN повідомляє, що у Сан-Франциско поліція затримала щонайменше 150 людей.

Акції протесту відбуваються по всій країні, зокрема в Атланті, Сіетлі, Далласі, Луїсвіллі та інших містах. У районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) залучено близько 1,7 тис. військовослужбовців Національної гвардії. 

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Теги: США Польща Кароль Навроцький Дональд Трамп

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