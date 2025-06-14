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Американці вийшли на протести проти політики Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американці вийшли на протести проти політики Трампа
Організаторами протестів виступили коаліція ліберальних і продемократичних груп
фото: edition.cnn.com

Люди мітингують у великих містах – Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings («Без королів») відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера. Про це повідомляє CNN, інформує «Главком».

Люди виходять на протести у великих містах – Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі. За даними CNN, заплановано понад дві тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США.

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Організаторами протестів виступили коаліція ліберальних і продемократичних груп. Вони заявляють, що їхня мета полягає в «протидії авторитаризму, мілітаризації демократії та пріоритетам для мільярдерів».

Також організатори кажуть, що Трамп використовує святкування ювілею армії США для власного піару.

Згідно з останніми оновленнями, протести «Без королів» скасували у штаті Міннесота через збройний напад на політиків-демократів.

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Нагадаємо, у суботу, 14 червня, у багатьох містах Європи відбудуться акції протесту під гаслом No Kings. Ці заходи, організовані Democrats Abroad, покликані висловити протистояння тому, що учасники називають «тиранією» та надмірною концентрацією влади в руках президента. Акції No Kings направлені проти політики президента США Дональда Трампа, зокрема імміграційними рейдами, які викликали масові протести.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Пізніше стало відомо, що  у центрі Лос-Анджелеса оголошували надзвичайний стан і вводили комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. 

До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.

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Теги: США Дональд Трамп протест надзвичайний стан

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