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Трамп підвищив рейтинги політиків по всьому світу – Financial Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп підвищив рейтинги політиків по всьому світу – Financial Times
Зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс у всьому світі
фото з відкритих джерел

Дії американського президента Дональда Трампа стимулюють людей підтримувати місцевих політиків

Агресивна та часом відверто хамська зовнішня політика президента США спричинила глобальний резонанс і водночас сприяла зростанню рейтингів іноземних лідерів, які протистоять Дональду Трампу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Свіжі соціологічні дослідження у різних країнах, від Мексики до України, демонструють, що дії американського президента стимулюють підтримку місцевих політиків. Навіть французький лідер Еммануель Макрон, чия популярність останнім часом була низькою, отримав додаткові бали після американських погроз щодо торговельних мит для Європи.

У Канаді прем'єр-міністр Марк Карні взяв на озброєння жорстку риторику щодо Трампа. На тлі народного обурення через нові американські мита Карні зміцнив свої позиції у рейтингах, випередивши лідера консерваторів П’єра Пуальєвра, прихильника Трампа. Ще кілька місяців тому консерватори готувалися до перемоги на виборах, але тепер їхні шанси значно знизилися.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, перша жінка на цій посаді, також отримала зростання підтримки після заяв Трампа про можливе військове втручання у боротьбу з картелями та запровадження мит на мексиканський експорт. Її рейтинг сягнув 85%, а експерти прогнозують, що будь-які економічні проблеми уряд зможе пояснювати політикою Вашингтона.

В Україні зіткнення між президентами США та Володимиром Зеленським лише підвищило популярність українського лідера. Останні дані свідчать про зростання його рейтингу схвалення до 67%, а чиста підтримка досягла 38%, що є найвищим показником з грудня 2023 року.

Підйом рейтингів помітний і у Франції та Великій Британії. Довіра до Макрона зросла з 21% до 27%, а прем'єр-міністр Кір Стармер, який раніше втрачав підтримку, після візиту до Вашингтона зміцнив свої позиції. Переговори з Трампом та зустріч лідерів країн у Лондоні допомогли британському прем'єру покращити імідж навіть серед консервативної преси, хоча загальний рівень підтримки залишається негативним.

Раніше ми писали, що Трамп пробуджує страх нової ядерної гонитви озброєнь. Від Берліна до Токіо. Політика Трампа може збільшити число ядерних держав.

Через взаємини Трампа з Путіним союзники США в Азії та Європі – зокрема, Німеччина, Польща, Південна Корея і Японія – збираються створити власний ядерний щит. Останні розглядають це як чинник стримування Північної Кореї і Китаю.

Теги: рейтинг політика Дональд Трамп

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